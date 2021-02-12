Dünya Kuzey Kore Lideri Kim'i konuşuyor! Şok etkisi yaratan fotoğraf
KUZEY KORE'de, daha önce şaşırtıcı bir itirafta bulunan ülke lideri Kim Jong-un'un bu kez yüzündeki ifade dikkatlerden kaçmadı.
Yeni füzeler, nükleer savaşa hazırlık, sıfır koronavirüs vakası derken... Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, resmi haber ajansı KCNA'nın servis ettiği fotoğrafıyla bir kez daha dünyanın gündemine oturdu.
Sekiz yıl sonra toplanan İşçi Partisi kongresinin sonundaki askeri törende ilk kez denizaltıdan fırlatılan balistik füzeyi dünyaya gösteren Kim, 'yeryüzünün en güçlü silahı'yla 2021'e fırtına gibi başladı.
Beş yıllık kalkınma programının başarısızlıkla sonuçlandığını itiraf eden 37 yaşındaki Kim Jong-un, dokuz yıllık iktidarında koronavirüs salgınının mahvettiği ekonomi nedeniyle en zorlu dönemi geçiriyor.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, yeni bir beş yıllık kalkınma planı açıklayan ve göstergelerin sıkı denetlenmesi için emir veren Kuzey Kore liderinin başarısızlıktaki suçu üst düzey yöneticilerine attığını duyurdu.