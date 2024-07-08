Dünya Kupası'nı kazanan yıldız futbolcu Galatasaray'a! Gizli görüşme ortaya çıktı
Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Dünya Kupası kazanmış yıldız oyuncu için bomba bir hamle yaptı. Sarı Kırmızılılar tarafından gizli yürütülen transfer operasyonuna dair görüşme ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...
Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı.
İddialı bir kadro kurmak isteyen Cimbom, Dünya Kupası kazanmış yıldız oyuncu için bomba bir hamle yaptı. Gizli yürütülen transfer operasyonuna dair görüşme de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech'i açıklayan sarı kırmızılılar rotasını orta saha hattına çevirdi.
Geçtiğimiz sezon Ndombele ve Sergio Oliveira'dan beklediği katkıyı alamayan Okan Buruk listesini yönetime sundu. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılıların liste başına sürpriz bir isim dahil edildi.