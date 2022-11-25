Dünya Kupası'nda Zeynep Bastık rüzgarı! Şarkılarıyla Katar'ı salladı
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Şarkıcı Zeynep Bastık, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser verdi
Bastık, başkent Doha'da taraftarlar için oluşturulan festival alanında gerçekleştirilen konserde şarkılarını seslendirdi.
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Portekiz-Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Zeynep Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı.
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Türk sanatçının şarkılarını beğeniyle dinleyen birçok ülkeden taraftarlar, büyük coşku yaşadı.
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Festival alanında bulunan Türk vatandaşları da Türk bayraklarıyla Bastık'a destek verdi.
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