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Dünya Kupası'nda Zeynep Bastık rüzgarı! Şarkılarıyla Katar'ı salladı

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Dünya Kupası'nda Zeynep Bastık rüzgarı! Şarkılarıyla Katar'ı salladı

Şarkıcı Zeynep Bastık, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser verdi

Dünya Kupası'nda Zeynep Bastık rüzgarı! Şarkılarıyla Katar'ı salladı

Bastık, başkent Doha'da taraftarlar için oluşturulan festival alanında gerçekleştirilen konserde şarkılarını seslendirdi.

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Dünya Kupası'nda Zeynep Bastık rüzgarı! Şarkılarıyla Katar'ı salladı

Portekiz-Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Zeynep Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı. 

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Dünya Kupası'nda Zeynep Bastık rüzgarı! Şarkılarıyla Katar'ı salladı

 Türk sanatçının şarkılarını beğeniyle dinleyen birçok ülkeden taraftarlar, büyük coşku yaşadı.

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Dünya Kupası'nda Zeynep Bastık rüzgarı! Şarkılarıyla Katar'ı salladı

Festival alanında bulunan Türk vatandaşları da Türk bayraklarıyla Bastık'a destek verdi.

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