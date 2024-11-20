Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu: İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri!
UEFA Uluslar Ligi'nde 2. sırayı alan A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde yer alacağı torba Karadağ maçı sonrası netleşti.
UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşaması sona erdi ve gözler 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri kura çekimine çevrildi. 13 Aralık Cuma günü çekilecek grup kuraları öncesi torbalar da belli oldu. Milli takımın 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki muhtemel rakipleri kimler oldu?
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez 48 takım yer alacak. 13 Aralık'ta Dünya Kupası elemeleri kuraları çekilecek. A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 2. torbada yer alacak.
1. TORBA: İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan, İngiltere, Belçika, İsviçre, Avusturya
2. TORBA: TÜRKİYE, Ukrayna, İsveç, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Yunanistan, Romanya, Slovakya, Çekya, Norveç