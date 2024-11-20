Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu: İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri!

UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşaması sona erdi ve gözler 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri kura çekimine çevrildi. 13 Aralık Cuma günü çekilecek grup kuraları öncesi torbalar da belli oldu. Milli takımın 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki muhtemel rakipleri kimler oldu?