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Dünya Kupası'nda kiralık taraftar skandalı! Sayılı günler kala inanılmaz görüntüler

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Dünya Kupası'nda kiralık taraftar skandalı! Sayılı günler kala inanılmaz görüntüler

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala, Katar'da düzenlenen festivallere yüzlerce 'sahte taraftar' katıldığı iddiası spor gündemine bomba gibi düştü. Katar'ın tribünlerin boş kalmasından korktuğu için 'kiralık taraftar' tuttuğu iddia edildi ve Pakistan'dan özel olarak taraftarlar getirdiği ve taraftar başına 10 dolar, 3 öğün yemek ve ücretsiz konaklama gibi imkanlar sağladığı ifade edildi. İşte detaylar...

Dünya Kupası'nda kiralık taraftar skandalı! Sayılı günler kala inanılmaz görüntüler

Ev sahibi Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na beklenen ilgi olmadığı için taraftar kiraladı.

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Dünya Kupası'nda kiralık taraftar skandalı! Sayılı günler kala inanılmaz görüntüler

Her bir ülke için ayrı ayrı kiralanan Pakistanlı taraftarlar için Katar hükümeti taraftar başına günlük 10 dolar, 3 öğün yemek ve ücretsiz konaklama imkanı sağladı. Ayrıca, kiralanan taraftarlara o ülkelerin formaları ve bayrakları da dağıtıldı.

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Dünya Kupası'nda kiralık taraftar skandalı! Sayılı günler kala inanılmaz görüntüler

Katar, kiralık taraftarlar ile birlikte tribünlerin boş kalma riskinin de önüne geçmiş oldu. 

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Dünya Kupası'nda kiralık taraftar skandalı! Sayılı günler kala inanılmaz görüntüler

Öte yandan, maça birkaç saat kala tribünlerde hala boşluklar olursa çevredeki inşaatlardan yabancı işçiler ücretleri ödenerek tribünlere getirilecek.

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