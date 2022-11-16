Dünya Kupası'nda kiralık taraftar skandalı! Sayılı günler kala inanılmaz görüntüler

Her bir ülke için ayrı ayrı kiralanan Pakistanlı taraftarlar için Katar hükümeti taraftar başına günlük 10 dolar, 3 öğün yemek ve ücretsiz konaklama imkanı sağladı. Ayrıca, kiralanan taraftarlara o ülkelerin formaları ve bayrakları da dağıtıldı.