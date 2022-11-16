Dünya Kupası'nda kiralık taraftar skandalı! Sayılı günler kala inanılmaz görüntüler
2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala, Katar'da düzenlenen festivallere yüzlerce 'sahte taraftar' katıldığı iddiası spor gündemine bomba gibi düştü. Katar'ın tribünlerin boş kalmasından korktuğu için 'kiralık taraftar' tuttuğu iddia edildi ve Pakistan'dan özel olarak taraftarlar getirdiği ve taraftar başına 10 dolar, 3 öğün yemek ve ücretsiz konaklama gibi imkanlar sağladığı ifade edildi. İşte detaylar...
Ev sahibi Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na beklenen ilgi olmadığı için taraftar kiraladı.
Her bir ülke için ayrı ayrı kiralanan Pakistanlı taraftarlar için Katar hükümeti taraftar başına günlük 10 dolar, 3 öğün yemek ve ücretsiz konaklama imkanı sağladı. Ayrıca, kiralanan taraftarlara o ülkelerin formaları ve bayrakları da dağıtıldı.
Katar, kiralık taraftarlar ile birlikte tribünlerin boş kalma riskinin de önüne geçmiş oldu.
Öte yandan, maça birkaç saat kala tribünlerde hala boşluklar olursa çevredeki inşaatlardan yabancı işçiler ücretleri ödenerek tribünlere getirilecek.