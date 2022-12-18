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Dünya Kupası'nda final heyecanı! Arjantin Fransa maçı öncesi Katar'da görkemli tören

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Dünya Kupası'nda final heyecanı! Arjantin Fransa maçı öncesi Katar'da görkemli tören

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa takımları arasında Lusail Stadyumu'nda oynanacak final maçı öncesi çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.

Dünya Kupası'nda final heyecanı! Arjantin Fransa maçı öncesi Katar'da görkemli tören

Karşılaşma öncesinde Dünya Kupası'nı eski İspanyol futbolcu Iker Casillas sahaya getirdi.

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Dünya Kupası'nda final heyecanı! Arjantin Fransa maçı öncesi Katar'da görkemli tören

41 yaşındaki Casillas, 2010 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya Milli Takımı'nın kalesini koruyordu.

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Dünya Kupası'nda final heyecanı! Arjantin Fransa maçı öncesi Katar'da görkemli tören

Arjantin ile Fransa arasındaki final mücadelesini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.

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Dünya Kupası'nda final heyecanı! Arjantin Fransa maçı öncesi Katar'da görkemli tören

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Bayt Stadı'ndaki açılış töreni ve maçını da protokol tribününden takip etmişti.

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