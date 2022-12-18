Dünya Kupası'nda final heyecanı! Arjantin Fransa maçı öncesi Katar'da görkemli tören
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa takımları arasında Lusail Stadyumu'nda oynanacak final maçı öncesi çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.
Karşılaşma öncesinde Dünya Kupası'nı eski İspanyol futbolcu Iker Casillas sahaya getirdi.
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41 yaşındaki Casillas, 2010 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya Milli Takımı'nın kalesini koruyordu.
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Arjantin ile Fransa arasındaki final mücadelesini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Bayt Stadı'ndaki açılış töreni ve maçını da protokol tribününden takip etmişti.
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