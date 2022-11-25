Dünya Kupası'nda Covid-19'dan çok daha ölümcül virüs paniği! DSÖ'den panik yaratan açıklama

Diğer ülkelere yayılabilir

DSÖ'den bir epidemiyolog olan Prof. Dr. Patricia Schlagenhauf ve ekibi, bu durumun özellikle Katar ve komşu ülkeler için geçerli olduğunu söyledi. Uzmanlar futbol maçları izlemek için Katar'a giden çok sayıda taraftar nedeniyle hastalıkların İngiltere ve ABD gibi diğer ülkelere de yayılabileceğini öne sürdü.