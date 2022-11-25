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Dünya Kupası'nda Covid-19'dan çok daha ölümcül virüs paniği! DSÖ'den panik yaratan açıklama

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Dünya Kupası'nda Covid-19'dan çok daha ölümcül virüs paniği! DSÖ'den panik yaratan açıklama

DÜYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Katar'da yapılan 2022 FİFA Dünya Kupası'yla ilgili tüyleri diken diken eden bir açıklama yaptı: Deve Grubu (MERS) Dünya Kupası'nın ardından Covid-19'dan daha ölümcül bir pandeminin kaynağı olabilir...

Dünya Kupası'nda Covid-19'dan çok daha ölümcül virüs paniği! DSÖ'den panik yaratan açıklama

Katar'da yapılan Dünya Kupası için tad kaçıran açıklama. Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) uzmanlar, 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Covid-19’un daha ölümcül bir akrabası olan “deve gribi” (MERS) virüsünün yayılabileceğinden endişelendiklerini açıkladı. Dünya hala Covid-19 hastalığı ile mücadele ederken, araştırmacılar yüzde 35 ölüm oranına sahip deve gribi virüsünün, taraftarlar aracılığıyla Orta Doğu'dan diğer ülkelere yayılarak yeni bir pandeminin meydana gelebileceği konusunda uyardı.

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Dünya Kupası'nda Covid-19'dan çok daha ölümcül virüs paniği! DSÖ'den panik yaratan açıklama

FIFA 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan  Katar'da son 10 yılda onlarca insan Orta Doğu Solunum Sendromu'na (MERS) yakalandı. MERS, enfekte ettiği her 100 kişiden 35’ini öldürüyor.  Bilim insanları, MERS'i teorik olarak dört haftalık turnuva sırasında ortaya çıkabilecek sekiz potansiyel 'enfeksiyon riskinden' biri olarak listeledi. Covid-19  ve maymun çiçeği ise en olası iki tehdit olarak gösterildi.

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Dünya Kupası'nda Covid-19'dan çok daha ölümcül virüs paniği! DSÖ'den panik yaratan açıklama

New Microbes and New Infections dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, Dünya Kupası'nın 'kaçınılmaz olarak bulaşıcı hastalık riskleri oluşturduğunu' vurguladı.

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Dünya Kupası'nda Covid-19'dan çok daha ölümcül virüs paniği! DSÖ'den panik yaratan açıklama

Diğer ülkelere yayılabilir

DSÖ'den bir epidemiyolog olan Prof. Dr. Patricia Schlagenhauf ve ekibi, bu durumun özellikle  Katar ve komşu ülkeler için geçerli olduğunu söyledi. Uzmanlar futbol maçları izlemek için Katar'a giden çok sayıda taraftar nedeniyle hastalıkların İngiltere ve ABD gibi diğer ülkelere de yayılabileceğini  öne sürdü.

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