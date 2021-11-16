Dünya Kupası için kader günü! Son rakip Karadağ... İşte A Milli Takım için tüm ihtimaller...

Bu kez o kadar büyük mucizeye de gerek yok. Play-off biletini alıp almamak tamamen elimizde; grup liderliği şansımız ise aynı saatte başlayacak olan Hollanda ve Norveç arasındaki karşılaşmaya bağlı. Tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlar öncesi Hollanda 20 puanla lider, Türkiye 18 puan ve averaj farkıyla 2., aynı puana sahip Norveç 3. sırada.