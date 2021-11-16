Dünya Kupası için kader günü! Son rakip Karadağ... İşte A Milli Takım için tüm ihtimaller...
A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son maçında Karadağ'a konuk oluyor... Saat 22:45'te başlayacak maçın sonucu Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağımızı belirleyecek... Milli Takım'ın Katar'a gidebilmesi için 5 ayrı senaryo var... En istemediğimiz senaryo hangisi?.. İşte ayrıntılar...
Ve büyük kader günü geldi çattı... A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’ndaki 10. ve son maçında bugün Karadağ’a konuk olacak. Podgorica Şehir Stadı’nda oynanacak mücadele, TSi 22.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. Alman hakem Daniel Siebert karşılaşmada düdük çalacak. Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür’ün durumu bugün netleşecek. Mert Müldür ise cezası nedeniyle yok.
Bir yandan da gözümüz kulağımız Hollanda'da olacak
TRT 1’den naklen yayımlanacak Karadağ-Türkiye ve aynı saatte başlayacak Hollanda-Norveç maçlarından çıkacak sonuçlar, Katar’daki finallere direkt gidecek ve ikinci olarak play-off’a kalacak takımları belirleyecek.
Son 3 maçta topladığı 7 puanın yanında lider Hollanda ve Norveç’in sürpriz kayıplarıyla Dünya Kupası’na direkt gitme şansı ortaya çıkan A Milli Takımımız, 2016 Avrupa Şampiyonası’na da son hafta tam 7 maçın istediğimiz şekilde sonuçlanmasıyla ‘mucizevi’ bir şekilde katılmıştı.
Bu kez o kadar büyük mucizeye de gerek yok. Play-off biletini alıp almamak tamamen elimizde; grup liderliği şansımız ise aynı saatte başlayacak olan Hollanda ve Norveç arasındaki karşılaşmaya bağlı. Tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlar öncesi Hollanda 20 puanla lider, Türkiye 18 puan ve averaj farkıyla 2., aynı puana sahip Norveç 3. sırada.