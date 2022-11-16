Dünya Kupası için geri sayım başladı! Süper Lig'den 20 isim boy gösterecek! İşte o futbolcular...
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FIFA 2022 Dünya Kupası'nda bu sezon Türkiye'de forma giyen 20 oyuncu yer alacak. Katar'a 5 futbolcu gönderen Galatasaray, kupada en fazla oyuncuyla temsil edilen Türk takımı oldu.
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda bu sezon Spor Toto Süper Lig'de forma giyen 20 futbolcu mücadele edecek.
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Kariyerlerini Süper Lig'de sürdüren tanıdık isimler, ilk kez bir Orta Doğu ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası'ndaki 13 ülkenin milli takımında başarı kovalayacak.
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Tarihte ilk kez kış aylarında yapılacak turnuvaya Süper Lig'den en fazla futbolcu gönderen takım 5 isimle Galatasaray oldu. Sarı-kırmızı takımı 4 oyuncuyla Beşiktaş izledi.
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İşte Süper Lig'den Dünya Kupası'na giden isimler;
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