Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyordu! Şiddetli iki deprem 5 bin yıllık Diyarbakır Surları’nı da vurdu

“Sadece belli noktalarda yıpranmışlığa bağlı olarak taş düşmeleri bulunmaktadır”

Surların tarihi 5 bin yıllık olduğunu hatırlatan Prof. Yıldız, “Yılların verdiği yıpranmışlık ve yorgunluk var ama buna rağmen çok şükür surlarımız dimdik ayakta. Sadece belli noktalarda yıpranmışlığa bağlı olarak taş düşmeleri bulunmaktadır. Bunlar ciddi sorunlar oluşturmuyor. Daha öncesinde buralara ‘surlara yaklaşmayın’ yazılı tabelalar koyulmuştu. Bu tür şeyler aslında beklediğimiz bir şey.” diye konuştu.