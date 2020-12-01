Dünya koronavirüsü konuşuyor ancak sıtma nedeniyle 1 yılda 409 bin kişi öldü!
Dünya koronavirüs salgınıyla yatıp kalkıyor. Ancak bir başka hastalık bir yılda koronadan 4 kat daha fazla insanı öldürdü. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2019’da 229 milyon kişi sıtmaya yakalandı, 409 bin kişi sıtma nedeniyle öldü...
Dünya Sağlık Örgütü’nden yapılan araştırmaya göre, sıtmaya karşı mücadelenin son yıllarda ilerleme kaydetmediği ve 2019 yılında 409 bin kişinin sıtmadan hayatını kaybettiği açıklandı. Bu rakam 2000 yılında 736 bin iken bu rakam 2018'de 411 bine düşmüştü. DSÖ, sıtmanın Afrika’da yoğunlaştığının altını çizerken hayatını kaybedenlerin yüzde 94’ünün Afrika’da olduğunu belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, sıtmaya karşı mücadelede kaydedilen ilerlemenin son yıllarda durduğunu ve 2019 yılı içerisinde sıtmadan dolayı 400 bin kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Afrika'da çok etkili
BM ajansının her yıl açıkladığı raporlara göre 2019 yılında ilk kez sıtma olan kişi sayısının yaklaşık 229 milyon olduğunu açıklayan DSÖ, hastalığın özellikle Afrika kıtasında çok etkili olduğunun altını çizdi.
Le Figaro’nun haberinde, dört yıldır rakamlarda belirgin bir azalma olmadığını vurgulayan DSÖ raporunda, "hastalığın küresel yörüngesini değiştirmek, ortak ve uluslararası kabul görmüş hedeflere ulaşmak amacıyla mücadele için yeni araçlar kullanmalı ve daha fazla fon toplamalıyız” ifadeleri kullanıldı.