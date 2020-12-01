Dünya koronavirüsü konuşuyor ancak sıtma nedeniyle 1 yılda 409 bin kişi öldü!

Dünya Sağlık Örgütü’nden yapılan araştırmaya göre, sıtmaya karşı mücadelenin son yıllarda ilerleme kaydetmediği ve 2019 yılında 409 bin kişinin sıtmadan hayatını kaybettiği açıklandı. Bu rakam 2000 yılında 736 bin iken bu rakam 2018'de 411 bine düşmüştü. DSÖ, sıtmanın Afrika’da yoğunlaştığının altını çizerken hayatını kaybedenlerin yüzde 94’ünün Afrika’da olduğunu belirtti.