Dünya kayıp adamdan gelen haberi konuşuyor: Karadayken köpek balığına yem oldu
ARJANTİN'de kaybolan Diego Barria isimli adamın akıbetiyle ilgili korkunç gelişme yaşandı. Kayıp adam 18 Şubat'tan beri her yerde aranırken, bir köpek balığının midesinde insan kalıntıları bulundu. Kalıntıların Barria'ya ait olduğu düşünülüyor. Aracı karada bulunan adam, istemeden köpek balıklarına yem olmaya gitmiş...
Arjantin'in Chubut eyaletinde 32 yaşındaki 3 çocuk babası Diego Barria, 18 Şubat'ta kayıplara karıştı. En son arazi aracıyla Chubut görülen Barria için arama çalışmaları devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı.
Bölgedeki balıkçılar tarafından yakalanan 3 köpek balığından birinin midesinde insan kalıntıları bulundu.
Dövmeden tespit edildi
Kayıp Barria'nın soruşturmasıyla ilgilenen polis Daniela Millatruz, Barria'nın ailesinin kalıntılarda tespit edilen bir dövmenin Barria'ya ait olduğunu söylediğini belirtti.
Aile, kimlik tespitinin sağlanması için kalıntılar ile DNA testi yaptıracak.