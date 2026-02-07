Dünya Hükümetler Zirvesi'ne davet edildi! Meryem Uzerli tek Türk oyuncu oldu...

DÜNYA LİDERLERİ VE DÜŞÜNCE ÖNDERLERİYLE BİR ARADA

Zirve, devlet başkanları, küresel şirket liderleri ve fikir önderlerinin bir araya geldiği, hükümetler ve toplumlar için geleceğin yönetim modellerini tartıştığı en önemli küresel platformlardan biri olarak kabul ediliyor. Etkinlikte teknoloji, medya, toplumsal dönüşüm ve kültürler arası köprüler gibi konu başlıkları ele alındı.