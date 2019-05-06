Dünya güzeli olmuştu! Azra Akın'ın Edirne'deki çiftlik hayatı

Evliliğin ardından İpsala'da yaşayan dünya güzeli, oğlu Demir'i çiftlik hayatı içerisinde büyütüyor. Çiftlik yaşantısını sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gözler önüne seren Akın, bahçesinde elmadan kayısıya birçok meyve yetiştiriyor ve hayvancılıkla da ilgileniyor.