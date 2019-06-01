Dünya güzeli köy hayatı yaşıyor Azra Akın'dan eşine duygusal veda!
Dünya güzeli Azra Akın ile Atakan Kuru'nun İstanbul Havalimanı'ndaki duygusal vedalaşması objektiflere takıldı.
Yedi ay önce anne olduktan sonra Keşan'da köy hayatı yaşamaya başlayan 2002 Türkiye ve Dünya Güzeli Azra Akın, eşi Atakan Kuru ile beraber İstanbul Havalimanı'ndaydı.
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Azra Akın, yurt dışı seyahatine çıkan eşi Atakan Kuru'yu uğurlamak için geldiği havalimanında duygusal anlar yaşadı.
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Otomobilden indikten sonra eşine sıkı sıkı sarılan model, "Eşimi yolcu etmeye geldim arkadaşlar. Ben İstanbul'dayım" diyerek objektiflere poz verdi.
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4 yıllık birlikteliğin ardından 2017 yılında Atakan Koru ile nikah masasına oturan Azra Akın, geçen yıl kasım ayında anne oldu.
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