Dünya güzeli Azra Akın'dan yeni proje müjdesi setlere geri dönüyor
Televizyon ekranlarının en özlenen isimlerinden biri olan Azra Akın, özlemi sonunda bitiriyor ve setlere geri dönmek içn artık günleri sayıyor.
2002 Miss World Dünya Güzeli Azra Akın, 2017 yılında 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Atakan Koru ile dünyaevine girmiş, 2018 yılında da oğulları Demir'i kucağına alarak anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Evliliğinin ardından televizyon ekranlarından da ayrı kalan Akın, müjdeli haberi verdi.
Oğlunu kendisi büyütmek adına mesleğini geri plana atan Azra Akın, oğlu Demir'in iki yaşına girmesiyle artık setlere geri döneceğini duyurdu. Akın, bu duyuruyu, sosyal medya hesabı Instagram'dan bu fotoğrafı paylaşarak ''Setlere günler kala'' diyerek yaptı.
Hangi projede yer alacağını açıklamayan Azra Akın, daha önce verdiği bir röportajda "Setleri çok özledim. Yaklaşık bir senedir işimden uzağım, oğlum Demir'le yakından ilgilendim. Önümüzdeki aylarda bir yaşını dolduracak, ben de gelen teklifleri artık kabul etmeye başlayacağım'' demişti.
Tiyatro sahnesinde olmaktan da büyük bir zevk aldığını dile getiren Azra Akın, sözlerine şunları da eklemişti:
''Özellikle müzikal bir tiyatro olursa çok isterim. Dans etmek de çok istiyorum. Benim için çok güzel olur."