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Dünya günlerce bu fotoğrafları konuşmuştu! Birbirinden ilginç kareler

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Dünya günlerce bu fotoğrafları konuşmuştu! Birbirinden ilginç kareler

Tarihin dönüm noktalarından biri olarak kayda geçen o anın fotoğrafı, tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı!. Tarihin en ilginç kareleri...

Dünya günlerce bu fotoğrafları konuşmuştu! Birbirinden ilginç kareler - Resim: 1

Saddam Hüseyin Aralık 2003'te ABD ordusu tarafından yakalandı.

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Dünya günlerce bu fotoğrafları konuşmuştu! Birbirinden ilginç kareler - Resim: 2

Donald Trump, Kuzey Kore'ye giren ilk ABD başkanıydı.

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Dünya günlerce bu fotoğrafları konuşmuştu! Birbirinden ilginç kareler - Resim: 3

1996 Atlanta Olimpiyatları, efsanevi Muhammed Ali'nin, Parkinson hastası olmasına rağmen oyunları başlatmak için Olimpiyat meşalesini yaktığı ikonik anı içeriyordu.

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Dünya günlerce bu fotoğrafları konuşmuştu! Birbirinden ilginç kareler - Resim: 4

Iraklı bir gazeteci 2008'de eski Başkan George Bush'a ayakkabılarını fırlattı.

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