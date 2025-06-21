Dünya günlerce bu fotoğrafları konuşmuştu! Birbirinden ilginç kareler
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Tarihin dönüm noktalarından biri olarak kayda geçen o anın fotoğrafı, tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı!. Tarihin en ilginç kareleri...
Saddam Hüseyin Aralık 2003'te ABD ordusu tarafından yakalandı.
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Donald Trump, Kuzey Kore'ye giren ilk ABD başkanıydı.
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1996 Atlanta Olimpiyatları, efsanevi Muhammed Ali'nin, Parkinson hastası olmasına rağmen oyunları başlatmak için Olimpiyat meşalesini yaktığı ikonik anı içeriyordu.
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Iraklı bir gazeteci 2008'de eski Başkan George Bush'a ayakkabılarını fırlattı.
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