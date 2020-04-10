Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bini geçti
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 100 bini aştı. Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 18 bin 849 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da kayda geçti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre; dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bin 260'a, vaka sayısı 1 milyon 647 bin 624'e ulaştı.
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Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 18 bin 849 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da kayda geçti.
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Bu ülkeyi 17 bin 919 can kaybıyla ABD, 15 bin 970 ile İspanya, 12 bin 210 ile Fransa, 8 bin 958 ile İngiltere ve 4 bin 232 ile İran takip etti.
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Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 336 kişi yaşamını yitirdi.
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