Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 100 bini aştı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 100 bini geçti. En çok vaka görülen ülke 64 bin 348 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 182 bin 816 vakayla İspanya, 165 bin 155 ile İtalya, 147 bin 863 ile Fransa, 134 bin 753 ile Almanya ve 98 bin 476 ile İngiltere izledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesindeki bilgiye göre; dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 100 bin 64'e ulaştı.
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En çok vaka görülen ülke 64 bin 348 ile ABD oldu.
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Bu ülkeyi 182 bin 816 vakayla İspanya, 165 bin 155 ile İtalya, 147 bin 863 ile Fransa, 134 bin 753 ile Almanya ve 98 bin 476 ile İngiltere izledi.
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Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 82 bin 341 vaka kayda geçti.
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