Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 5 milyon 500 bini aştı
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 503 bin 804'e çıktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre; dünya genelinde virüs nedeniyle 346 bin 775 kişi yaşamını yitirdi.
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Virüs bulaşan 2 milyon 650 bin 494 kişi iyileşti.
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Dünya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 503 bin 804'e ulaştı.
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En ağır bilanço ABD'de
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu.
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