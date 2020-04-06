Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 285 bini geçti

Hangi ülkede kaç kişi hayatını kaybetti?

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 331, Hong Kong'da 4, İtalya'da 15 bin 887, İspanya'da 13 bin 55, ABD'de 9 bin 620, Fransa'da 8 bin 78, İngiltere'de 4 bin 934, İran'da 3 bin 739, Hollanda'da 1766, Belçika'da 1632, Almanya'da 1584, İsviçre'de 734, Türkiye'de 574,