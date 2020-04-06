Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 285 bini geçti
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 285 bini aştı. İşte ülke ülke hayatını kaybedenler ile vaka sayıları...
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre; dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 285 bin 285'e ulaştı.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle toplam 70 bin 344 kişi öldü ve 271 bin 870 kişi iyileşti.
Hangi ülkede kaç kişi hayatını kaybetti?
Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 331, Hong Kong'da 4, İtalya'da 15 bin 887, İspanya'da 13 bin 55, ABD'de 9 bin 620, Fransa'da 8 bin 78, İngiltere'de 4 bin 934, İran'da 3 bin 739, Hollanda'da 1766, Belçika'da 1632, Almanya'da 1584, İsviçre'de 734, Türkiye'de 574,
Brezilya'da 487, İsveç'te 401, Portekiz'de 311, Kanada'da 280, Avusturya'da 220, Endonezya'da 209, Danimarka'da 187, Güney Kore'de 186, Ekvador'da 180, Filipinler'de 163, İrlanda'da 158, Romanya'da 157, Cezayir'de 152, Hindistan'da 118,