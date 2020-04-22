Dünya genelinde koronavirüs bilançosu! ABD'de vaka sayısı bir milyona yaklaşıyor

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ: Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 183 bin 957 olurken, 24 bin 648 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 148 bin 453’e çıkarken; 5 bin 86 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 158 bin 50 kişide virüs tespit edildiği ve 20 bin 796 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 337’ye yükselirken, hasta sayısı 129 bin 44 oldu.