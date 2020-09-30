Dünya genelinde 150 çocuğu var! Korona sürecinde 6 çocuğu daha oldu

Çok sayıda kadınla korunmasız cinsel birliktelik yaşayan ve dünya genelinde 150 çocuğu olan ABD’li sperm donörü Joe Donor koronavirüs (Covid-19) karantinası sırasında 6 bebeğin daha babası oldu. Donor, "Karantinanın beni engelleyemedi. Rekora koşuyorum" dedi.