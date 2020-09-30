Dünya genelinde 150 çocuğu var! Korona sürecinde 6 çocuğu daha oldu
ABD sperm donörü Joe Donor'u konuşuyor! Dünya genelinde 150 çocuğu var. Çok sayıda kadınla korunmasız cinsel birliktelik yaşayan ve dünya genelinde 150 çocuğu olan Korona döneminde 6 çocuğun daha babası oldu.
Çok sayıda kadınla korunmasız cinsel birliktelik yaşayan ve dünya genelinde 150 çocuğu olan ABD’li sperm donörü Joe Donor koronavirüs (Covid-19) karantinası sırasında 6 bebeğin daha babası oldu. Donor, "Karantinanın beni engelleyemedi. Rekora koşuyorum" dedi.
ABD’nin Vermont eyaletinde yaşayan ve gerçek adının gizleyen "Joe Donor" (49) koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan karantina tedbirleri sırasında 6 bebeğe daha sahip oldu.
Dünya genelinde 150 çocuğu olan Joe Donor, karantinanın kendisine engel olmadığını ifade ederek, " Rekora koşuyorum. 7 ülkede çocuğum var" dedi.
10 çocuk sahibi daha olacak
Sperm bağışlamak için gittiği Arjantin’de karantina nedeniyle mahsur kalan Joe Donor, İngiltere’nin başkenti Londra’da olduğunu ve bu yıl içinde 10 kadını hamile bırakmayı hedeflediğini ifade etti.