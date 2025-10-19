Dünya fenomeni Nusret, o diz boyu meseleyle gündeme bomba gibi düştü! Kadın çalışanlarına yaptıkları olay...
Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünya fenomen haline gelen Nusret Gökçe hakkında dış basında dikkat çeken iddialar gündeme geldi. ABD’deki restoran zincirlerinin iflasın eşiğinde olduğu iddia edilen Nusret'in, eski çalışanları çarpıcı iddialarda bulundu. O iddialar gündeme bomba gibi düştü. Duyanların ağzı açık kaldı.
Türkiye ve dünyada birçok restoran açan, saltbae hareketiyle fenomenleşen Nusret Gökçe, dünya basınının gündeminde. Daily Mail'de yer alan habere göre; kısa sürede Miami, New York, Londra, Dubai, Abu Dabi, Katar ve Beverly Hills gibi prestijli lokasyonlarda restoranlar açan Nusret Gökçe'nin işleri pek de iyi gitmiyor. Nusret hakkında çıkan dedikodular gündeme boma gibi düştü. Eski kadın çalışanı öyle şeyler söyledi ki...
David Beckham, Naomi Campbell, Snoop Dogg, Lionel Messi gibi isimlerle fotoğrafları olan Messi ile pozuyla adından söz ettiren Nusret’in ABD’deki restoran zinciri iddialar göre çökmenin eşiğinde.
Habere göre; sadece Miami ve New York’taki restoranları ayakta kalabilen Nusret Gökçe geçtiğimiz yıl büyük zarar etti.
ESKİ ÇALIŞANLARDAN OLAY İDDİALAR
Öte yandan ABD’deki eski çalışanları, Gökçe’nin restoranlarında zehirli bir çalışma ortamı olduğunu iddia ediyor. İsmini vermek istemeyen bir kadın çalışan, The Mail on Sunday’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: