Dünya felakete sürükleniyor! Bilim insanları korkuttu yeni ölümcül salgınlar yolda

"Acilen harekete geçilmesi gerekiyor"

The Observer'a konuşan Duke Üniversitesi'nden doğal yaşamı koruma uzmanı Profesör Stuart Pimm, "Artık çok fazla faaliyet var. Yasadışı ağaç kesme, açık alan yaratma, madencilik. Bunlar uluslararası vahşi hayvan eti ve egzotik ev hayvancılığı ile bağlantılı ve bu krizi yaratan nedenler de bunlar. Covid-19 salgını dünyaya trilyonlarca dolara mal oldu ve şimdiden neredeyse bir milyon kişiyi öldürdü. Açıkça acilen harekete geçilmesi gerekiyor" dedi.