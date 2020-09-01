Dünya felakete sürükleniyor! Bilim insanları korkuttu yeni ölümcül salgınlar yolda
Koronavirüs... Tüm hayatı altüst ederken hem sağlığımızı etkiledi hem de dünya ekonomisini derinden vurdu. Bilim insanları korkutan açıklamalarına yenisini ekledi. Onlara göre bozulan dünya dengesi yeni pandemiler doğuracak. İşte detaylar.
Tüm dünya koronavirüs belasıyla baş etmeye çalışırken dünya genelinde virüse yakalanan kişi sayısı 25 milyon 413 bini aştı. Çin'de başlayan koronavirüs salgınının hayvan pazarlarından yayıldığı, yarasa, pangolin gibi vahşi hayvanların tüketilmesinin Covid-19'un insanlara bulaşmasında ana sebep olduğu ileri sürülüyordu. Bilim insanları ise, bu durumu ormanların hızla yok edilmesi ve biyoçeşitliliğin azalması sonucuna bağlayarak yeni ölümcül pandemilerin yolda olduğunu vurguladı.
Ormanların hızla yok edilmesi, tarım alanlarının kontrolsüz şekilde genişletilmesi, uzak bölgelere madenler inşa edilmesi, vahşi hayvanların gıda, geleneksel tıp veya egzotik ev hayvanları olarak istismar edilmeleri, hastalıkların vahşi yaşamdan insanlara doğrudan geçişine yönelik 'kusursuz fırtına' rolü üstleniyor.
Hastalıkların üçte biri bu sebebe bağlı
Yeni ortaya çıkan hastalıkların hemen hemen üçte birinin, toprak alanlarının kullanımındaki değişikliklerden kaynaklandığı iddia ediliyor. Bunun sonucunda da bilim insanları, her yıl dünya nüfusunu etkileyecek beş ya da altı yeni pandeminin ortaya çıkabileceğini söylüyor.
"Acilen harekete geçilmesi gerekiyor"
The Observer'a konuşan Duke Üniversitesi'nden doğal yaşamı koruma uzmanı Profesör Stuart Pimm, "Artık çok fazla faaliyet var. Yasadışı ağaç kesme, açık alan yaratma, madencilik. Bunlar uluslararası vahşi hayvan eti ve egzotik ev hayvancılığı ile bağlantılı ve bu krizi yaratan nedenler de bunlar. Covid-19 salgını dünyaya trilyonlarca dolara mal oldu ve şimdiden neredeyse bir milyon kişiyi öldürdü. Açıkça acilen harekete geçilmesi gerekiyor" dedi.