Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Okçular Vakfı depremzedeler için harekete geçti!
KAHRAMANMARAŞ'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ili vurmuştu. Çok sayıda binanın yıkıldığı asrın felaketi olarak adlandırılan deprem felaketinde son açıklanan rakamlara göre can kaybı ise 35 bin 418'e yükseldi. Tüm Türkiye depremzedeler için 'TEK YÜREK' olurken Bilal Erdoğan yönetimindeki Dünya Etnospor Konfederasyonu harekete geçti ve 100 adet çadırı Kahramanmaraş'a kurmak için hazırlıklara başladı.
Tüm Türkiye'yi derinden sarsan asrın deprem felaketi sonrası depremzedeler için atılacak adımlar peş peşe açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı desteklerin ardından Sivil Toplum Kuruluşları da depremzedeler için adeta seferber oldu.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizde büyük yıkıma neden olan asrın felaketi sonrası Türkiye, tüm imkanlarını depremzedeler için seferber etmiş durumda.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından millete seslendi ve deprem bölgesinde yeni konut yapımına mart ayında başlanacağını söyledi.
"100 BİN TL NAKDİ YARDIM"
Erdoğan ayrıca depremzedelere yapılacak yardımları da açıklarken, "İlk etapta, oturulamaz hale gelen hane başına 15 bin lira taşınma ve 5 bin lira ile 2 bin lira arasında kira, ayrıca yine hane başına 10 bin lira destek yardımı yapacağımızı açıklamıştım. Ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Ayrıca, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.