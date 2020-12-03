Dünya Engelliler Günü'nde İBB'ye tepki: 1 yıl önce başlanan engelli rampası yarım bırakıldı
İSTANBUL'da Dünya Engelliler Günü'nde pes dedirten görüntü... Yapımına 1 yıl önce İBB tarafından başlanan hatta o dönem basında çokça adı geçen üst geçit yarım bırakıldı. Görenlerin akılları sorguladığı görüntüye vatandaşlar tepki gösterip İBB'ye seslendi: Buna el atması lazım!
Maltepe, D-100 Karayolu Küçükyalı mevki'inde bulunan Altıntepe Üst Geçidi'nde yapılan engelli rampası görenleri şoke etti. Geçidin kuzey kısmında engelli rampası bulunurken, güney kısmındaki rampa inşa halinde yarım kaldı.
Aydınevler Mezarlığı'na bakan Kadıköy istikametinde, engelli rampasının bulunmasına rağmen, Kartal istikameti yönünde, engelli rampası için dikilen beton direkler dikkat çekti.
İBB'ye tepki: Geçtiğimiz yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ulusal basında oldukça yer edinen üst geçit, aradan 1 yıl geçmesine rağmen yapılmadı. Engelliler için üst geçidin yapımına duyarsız kalan İBB’ye vatandaşlar tepki gösterdi.
Engelliler için çıkış rampası olan ama iniş rampası olmayan engelli üst geçit havadan görüntülendi.