Dünya devleri sıraya girdi! Arda Güler'i takip eden takımları canlı yayında açıkladı
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Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in ismi Avrupa'da duyulmaya devam ediyor. Çekya ile yapılan hazırlık maçında ilk kez A Milli Takım forması giyen Arda Güler'i gerek Bundesliga'dan gerekse Premier Lig'den birçok kulüp takip ediyor. Arda ile ilgili sıcak gelişmeyi teknik direktör İrfan Buz paylaştı.
Teknik direktör İrfan Buz, Arda Güler'i Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund ve İngiltere'den Liverpool'un takip ettiğini duyurdu.
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Teknik direktör İrfan Buz, Arda Güler'in Bundesliga'da büyük takımların gündeminde olduğunu söyledi.
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Buz, "Arda Güler bana göre hem milli takımda hem de Fenerbahçe direkt oynatılmalı, onda her şey var. Bence Avrupa'da büyük takımlarda olsa direkt oynatılırdı" diye konuştu.
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İrfan Buz, Arda Güler'i izleyen takımlyarı da açıkladı. Buz, şunları söyledi:
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