Dünya devleri Rusya'dan çekiliyor! Tek bir marka bile kalmayacak: İşte Rusya’daki faaliyetlerine ara veren şirketler...
Rusya’nın Ukrayna saldırması, ekonomik faaliyetleri de derinden etkiledi. Ukrayna’da savaş son sürat devam ederken, Rusya’ya uygulanan uluslararası baskının neticesinde büyük şirketler art arda ülkeden çekildiğini açıklamaya devam ediyor. İşte Rusya’daki faaliyetlerine ara veren şirketler..
Coca-Cola faaliyetlerini askıya aldı: Amerikalı içecek devi Coca-Cola, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin "kalbimiz Ukrayna'daki bu trajik olayların akıl almaz etkilerine katlanan insanlarla" değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, Coca-Cola'nın Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığı, koşullar geliştikçe durumun izlenmeye ve değerlendirilmeye devam edileceği kaydedildi.
Amazon yeni kayıtları durdurdu: Amerikalı e-ticaret devi Amazon, Rusya ve Belarus'taki müşterilerin yeni hesap açmalarına izin vermiyor. Şirketten yapılan açıklamada, Amazon Web Hizmetlerinin Rusya ve Belarus'ta bulunan yeni müşterileri kabul etmediği kaydedildi.
Starbucks tüm faaliyetlerini askıya aldı: ABD'li kahve zinciri Starbucks, Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. Starbuck Üst Yöneticisi Kevin Johnson, konuya ilişkin açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınadı. Gelişmeleri izlemeye devam ettiklerini belirten Johnson, Starbucks ürünlerinin sevkiyatı da dahil olmak üzere Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerin askıya alınmasına karar verildiğini bildirdi. Johnson, şirketin ülkedeki lisanslı ortağının operasyonlarını derhal durdurmayı kabul ettiğini ve "Rusya'da geçimleri için Starbucks'a bağlı yaklaşık 2 bin ortağa" destek sağlayacağını kaydetti.
Mcdonald's restoranlarını kapattı: Fast-food devi McDonald's Rusya'dan çekilen son şirket oldu. McDonald's Rusya'daki restoranlarını 'geçici olarak' kapatacağını ve operasyonlarını durduracağını açıkladı.