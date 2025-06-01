Dünya devi, Osimhen transferinden vazgeçti
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosu için Bonservisi Napoli’de bulunan Victor Osimhen’i transfer etmeye çalışırken, taraftarları sevindiren bir gelişme yaşandı.
Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
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Gelecek sezon doğrudan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar alacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, önceliği Victor Osimhen transferine verdi.
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Napoli'ye serbest kalma bedeli olan 75 milyon Euro'luk ücreti ödemeye hazır olan yönetim, yıldız golcüyü ikna etmeye çalışıyor.
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Adı çok sayıda Avrupa deviyle anılan Nijeryalı süper yıldızın transferi için en güçlü aday olarak ise Al-Hilal gösteriyor.
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