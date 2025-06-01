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Dünya devi, Osimhen transferinden vazgeçti

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Dünya devi, Osimhen transferinden vazgeçti

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosu için Bonservisi Napoli’de bulunan Victor Osimhen’i transfer etmeye çalışırken, taraftarları sevindiren bir gelişme yaşandı.

Dünya devi, Osimhen transferinden vazgeçti - Resim: 1

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Dünya devi, Osimhen transferinden vazgeçti - Resim: 2

Gelecek sezon doğrudan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar alacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, önceliği Victor Osimhen transferine verdi.

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Dünya devi, Osimhen transferinden vazgeçti - Resim: 3

Napoli'ye serbest kalma bedeli olan 75 milyon Euro'luk ücreti ödemeye hazır olan yönetim, yıldız golcüyü ikna etmeye çalışıyor.

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Dünya devi, Osimhen transferinden vazgeçti - Resim: 4

Adı çok sayıda Avrupa deviyle anılan Nijeryalı süper yıldızın transferi için en güçlü aday olarak ise Al-Hilal gösteriyor.

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