Dünya devi koronavirüs aşısı yarışına katılıyor
Dünyanın en büyük aşı üreticilerinden Merck & Co. şirketi de koronavirüs için tüm dünyada devam eden aşı yarışına katılıyor. Şirket, Kovid-19 için iki farklı aşı geliştirmeye yönelik çalışmalara başladıklarını duyurdu. İlk aşının birkaç hafta içerisinde insanlı deneylere başlaması bekleniyor.
Çin'de başlayan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı ancak henüz Kovid-19 hastalığını önleyecek bir aşı geliştirilemedi.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs aşısında çok fazla adayın olduğu bilgisini paylaşmıştı.
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Dünyanın en büyük aşı üreticileri arasında gösterilen Merck & Co. şirketi de koronavirüs aşısı geliştirmeye başladıklarını duyurdu.
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Dev şirket öncelikle Avusturyalı aşı üreticisi 'Themis Bioscience'ı bünyesine katacak ve kar amacı gütmeyen 'IAVI'yle ortak çalışacak.
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