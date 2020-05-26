Dünya devi koronavirüs aşısı yarışına katılıyor

Dünyanın en büyük aşı üreticilerinden Merck & Co. şirketi de koronavirüs için tüm dünyada devam eden aşı yarışına katılıyor. Şirket, Kovid-19 için iki farklı aşı geliştirmeye yönelik çalışmalara başladıklarını duyurdu. İlk aşının birkaç hafta içerisinde insanlı deneylere başlaması bekleniyor.

Çin'de başlayan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı ancak henüz Kovid-19 hastalığını önleyecek bir aşı geliştirilemedi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs aşısında çok fazla adayın olduğu bilgisini paylaşmıştı.

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Dünyanın en büyük aşı üreticileri arasında gösterilen Merck & Co. şirketi de koronavirüs aşısı geliştirmeye başladıklarını duyurdu.

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Dev şirket öncelikle Avusturyalı aşı üreticisi 'Themis Bioscience'ı bünyesine katacak ve kar amacı gütmeyen 'IAVI'yle ortak çalışacak.

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