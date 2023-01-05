Dünya devi 18 bin kişiyi işten çıkaracak! Şirketin CEO'su duyurdu
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e-ticaret şirketi Amazon'un CEO'su Andy Jassy, 18 binden fazla kişiyi işten çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Jassy "İşten çıkaracağımız kişilerin iş bulmalarına destek olacağız." dedi.
ABD merkezli e-ticaret şirketi olan Amazon 18 binden fazla çalışanın çıkarılacağını ve işten çıkarılan kişilere 18 Ocak’ta haber verileceğini duyurdu.
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Şirketin CEO'su Andy Jassy yaptığı açıklamada, "İşten çıkaracağımız kişilere tazminat ödeyeceğiz, geçici sağlık sigortası sağlayacağız ve iş bulmalarına destek olacağız.
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"Amazon bugüne kadar pek çok zorluğu aştı, bundan sonra da aşmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
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