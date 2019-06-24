Dünya bu olayı konuşuyor: Kadın yolcu uçakta uyuyakalınca unutuldu
KANADA'nın ünlü havayolu şirketi Air Canada'da meydana gelen olayda uçuş esnasında uyuyakalan bir kadın, unutulduğunu ve kendisini birkaç saat sonra park halindeki karanlık uçakta bulduğunu söyledi.
Bir anda dünyanın gündemine oturan olayın ardından Air Canada, yaptığı açıklama ile resmen ise olayı doğruladı ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Peki bu olay nasıl gerçekleşti? Olayın başrolünde bulunan Tiffany Adams anlattı.
9 Haziran'da Quebec'ten Toronto kentine uçan Tiffany Adams adlı kadın, uçuş sırasında uyuyakaldığını anlattı. Adams daha sonra park edilmiş, karanlık ve dondurucu derecede soğuk uçakta, emniyet kemeri hala bağlı halde uyandığını söyledi.
Tamamen karanlık uçak: Adams, Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, geceyarısı, uçak indikten birkaç saat sonra, tamamen karanlık uçakta, hala koltuğuna bağlı bir şekilde uyandığını, yaşadığı deneyimin "korkunç" olduğunu söyledi.
Şarjı bitti: Adams daha sonra, arkadaşı Deanna Dale'i arayıp nerede olduğunu söylediğini ve bir dakika bile konuşamadan telefonunun şarjının bittiğini anlattı.