Dünya bu olayı konuşuyor: Kadın yolcu uçakta uyuyakalınca unutuldu

Dünya bu olayı konuşuyor: Kadın yolcu uçakta uyuyakalınca unutuldu

KANADA'nın ünlü havayolu şirketi Air Canada'da meydana gelen olayda uçuş esnasında uyuyakalan bir kadın, unutulduğunu ve kendisini birkaç saat sonra park halindeki karanlık uçakta bulduğunu söyledi.

Dünya bu olayı konuşuyor: Kadın yolcu uçakta uyuyakalınca unutuldu - Sayfa 1

Bir anda dünyanın gündemine oturan olayın ardından Air Canada, yaptığı açıklama ile resmen  ise olayı doğruladı ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Peki bu olay nasıl gerçekleşti? Olayın başrolünde bulunan Tiffany Adams anlattı.

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Dünya bu olayı konuşuyor: Kadın yolcu uçakta uyuyakalınca unutuldu - Sayfa 2

9 Haziran'da Quebec'ten Toronto kentine uçan Tiffany Adams adlı kadın, uçuş sırasında uyuyakaldığını anlattı. Adams daha sonra park edilmiş, karanlık ve dondurucu derecede soğuk uçakta, emniyet kemeri hala bağlı halde uyandığını söyledi.

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Dünya bu olayı konuşuyor: Kadın yolcu uçakta uyuyakalınca unutuldu - Sayfa 3

Tamamen karanlık uçak: Adams, Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda, geceyarısı, uçak indikten birkaç saat sonra, tamamen karanlık uçakta, hala koltuğuna bağlı bir şekilde uyandığını, yaşadığı deneyimin "korkunç" olduğunu söyledi.

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Dünya bu olayı konuşuyor: Kadın yolcu uçakta uyuyakalınca unutuldu - Sayfa 4

Şarjı bitti: Adams daha sonra, arkadaşı Deanna Dale'i arayıp nerede olduğunu söylediğini ve bir dakika bile konuşamadan telefonunun şarjının bittiğini anlattı.

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