Dünya bu kızı konuşuyor kedisi için koronavirüse meydan okuyor
WUHAN'dan patlak veren koronavirüs salgını tüm dünyayı kasıp kavururken, Kanadalı genç bir kızın sırf kedisini terketmemek için Wuhan'da kalmayı tercih etmesi ilgiyle izleniyor.
Çin'de Covid-19 adı verilen koronavirüs salgınının başladığı Wuhan kentinde yaşayan 21 yaşındaki bir Kanada vatandaşı tüm dünyanın gündemine oturdu. Kanada hükümeti Çin'deki vatandaşlarını tahliye ederken, Wuhan'da yaşayan 21 yaşındaki Kristina Shramko, kedisini terk etmemek için ülkesine dönmedi.
Business Insider sitesinin haberine göre Kristina Shramko, Kanada hükümetinin tahliye programına kayıt olduğunu fakat uçakta kedilere izin verilmediği için Wuhan'da kalmayı tercih ettiğini söyledi.
Koronavirüs salgınının başlamasından sekiz ay önce Vuhan'a yerleşen Shramko, "Kitya'yı burada arkadaşlarıma bırakabilirdim. Ama onu terk etmek istemedim" dedi.
Vancouver'da moda pazarlamacılığı okuyan Shramko'nun birlikte yaşadığı erkek arkadaşının salgından önce bir iş gezisine gittiği ancak 23 Ocak'tan beri karantina altında olan kente dönemediği belirtiliyor.