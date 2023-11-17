Dünya bu kadını konuşuyor! Çift rahmi var ve her rahminde bir bebek taşıyor!
ABD'nin Alabama eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki çift rahimli üç çocuk annesi Kelsey Hatcher, tıp dünyasını şaşkına çevirdi. Çünkü kadının her iki rahminde de birer bebek var.
ABD'nin Alabama eyaletinde yaşayan çift rahimli bir kadının, iki rahminde de bebek taşıdığı görüldü. Doktorlar bunun "çok şaşırtıcı ve nadir" olduğunu ifade etti.
32 yaşındaki üç çocuk annesi Kelsey Hatcher, iki rahimle doğdu. Hatcher'ın bu durumu bahar aylarında iki rahminde de bebek taşıdığına kadar bilmediği belirtildi.
NBC'nin aktardığına göre Hatcher'ın eşi, haberi kendisine ilk verdiğinde neredeyse inanmayarak, "Hayır, yalan söylüyorsun" dedi.
Çift rahimlilik kadınların yaklaşık yüzde 0.3'ünde görülüyor. Araştırmalara göre anormallik embriyoda gelişimin çok erken aşamalarında meydana geliyor.