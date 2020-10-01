Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Kuveyt Emiri böyle gömüldü
91 yaşında hayata gözlerini yuman Kuveyt Emiri Sabah Ahmed al Sabah dün gözyaşları arasında toprağa verildi.
ABD’de hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah Ahmed al Sabah’ın naaşı, koronavirüs tedbirleri eşliğinde Sulaibikhat Mezarlığı’na gömüldü. 91 yaşında hayatını kaybeden Şeyh, ABD’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
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Şeyh Sabah tanısı konulamayan bir rahatsızlık nedeniyle geçirdiğin ameliyatın ardından Temmuz ayında tedavi için ABD’ye gitmişti.
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Saygı duyulan bir diplomat ve arabulucu olan Şeyh Sabah, petrol zengini ülkeyi 14 yıl yönetmişti.
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Şeyh Sabah 1990 Irak işgalinde ülkesinin zarar görmesini engelleyen sarsılmaz bir lider olarak ün yapmıştı.
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