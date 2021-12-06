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Dünya birincisi Milli bilardocu Semih Saygıner'e sevgilisi Şenay Gürler'den tebrik

Dünya birincisi Milli bilardocu Semih Saygıner'e sevgilisi Şenay Gürler'den tebrik

Milli bilardocu Semih Saygıner, Mısır'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon oldu. Oyuncu Şenay Gürler de sevgilisini sosyal medya hesabından paylaştığı "17 yıl sonra canım sevgilim Dünya Kupası şampiyonu…" sözleriyle kutladı

Dünya birincisi Milli bilardocu Semih Saygıner'e sevgilisi Şenay Gürler'den tebrik

25 ülkeden 145 sporcunun katılımıyla düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nın finalinde milli bilardocu Semih Saygıner, Hollandalı Dick Jaspers’i 50-37 mağlup ederek 7. kez şampiyon oldu. Ünlü oyuncu Şenay Gürler de sevgilisini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tebrik etti. Gürler, gönderisinde, "Disiplinli, çok yetenekli, çok çalışkan… 17 yıl sonra canım sevgilim Dünya Kupası şampiyonu… Çok mutlu oldum, çok mutlu olduk. Gönlümün şampiyonu." ifadelerine yer verdi.

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Dünya birincisi Milli bilardocu Semih Saygıner'e sevgilisi Şenay Gürler'den tebrik

Öte yandan 2014 yılından beri birlikte olan Şenay Gürler ve Semih Saygıner, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

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Dünya birincisi Milli bilardocu Semih Saygıner'e sevgilisi Şenay Gürler'den tebrik

Milli bilardocu Semih Saygıner, Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

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Dünya birincisi Milli bilardocu Semih Saygıner'e sevgilisi Şenay Gürler'den tebrik

28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Mısırın Şarm El-Şeyh kentinde 25 ülkeden 145 sporcunun katılımıyla düzenlenen 3 Bant Dünya Kupasında Semih Saygıner, şampiyon oldu. Saygıner, yarı finalde İsveçli Torbjorn Blomdahlı 16 ıstaka ile 50-22 mağlup ederek finalde dünya 1 numarası Hollandalı Dick Jaspers ile şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Saygıner, rakibini 50-37 mağlup ederek 7’nci kez şampiyon oldu. Bu sonuçla milli bilardocu, 2021 yılının son dünya şampiyonu olmayı başardı.

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