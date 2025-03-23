Dünya basını, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını nasıl yorumladı?
|
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında tutuklanması dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanması, dünya basınında geniş yankı buldu.
126
NELER OLDU?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. Öte yandan Şişli Belediyesine kayyum atandı.
226
EKREM İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI DÜNYA BASININDA BÖYLE YER ALDI
326
REUTERS | ABD
"Türk mahkemesi İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nu tutukladı"
426