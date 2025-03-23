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Dünya basını, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını nasıl yorumladı?

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Dünya basını, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını nasıl yorumladı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında tutuklanması dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Dünya basını, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını nasıl yorumladı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanması, dünya basınında geniş yankı buldu.

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Dünya basını, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını nasıl yorumladı?

NELER OLDU? 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. Öte yandan Şişli Belediyesine kayyum atandı.

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Dünya basını, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını nasıl yorumladı?

EKREM İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI DÜNYA BASININDA BÖYLE YER ALDI

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Dünya basını, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını nasıl yorumladı?

REUTERS  |  ABD 

"Türk mahkemesi İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nu tutukladı"

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