Dünya 50 Afgan kadını konuşuyor! Taliban'a başkaldırıp sokağa çıktılar
AFGANİSTAN'da Taliban'ın kadınlara yönelik tepki çeken yasakları ve kadın infazları ilk kez açıktan protesto edildi. 50 kadar kadın dün Taliban yönetimine karşı ‘Taliban bizi evde tutamazsın’ sloganlarıyla protesto edildi. Taliban önce demir barikat ile durdurmaya çalıştığı kadınlara daha sonra silah doğrulttu! Yetmedi gözyaşartıcı gazla müdahale etti.
Afganistan'ı fiilen ele geçiren Taliban, halkta büyük bir endişe ve korkuya neden oldu. Kadınlara yönelik yeni yasaklar getirildi. Bir grup kadın Taliban’a ve yasaklarına başkaldırdı. Herat’tan sonra Kabil’de toplanan 50 cesur Afgan kadın, pankartlar açıp sloganlar atarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürüdü.
Saçlarının yarısını dışarda bırakan eşarplar takan, boyunlarına mor şallar bağlayan makyajlı, güneş gözlüklü Afgan kadınlar, ellerinde ise güller taşıdı. Önleri demir bariyerlerle kesilen kadınlara, Taliban’ın ağır silahlı özel birliği ‘Bedri 313’ güçleri müdahale etti. Kendilerine silah doğrultulan kadınlar, “Korkmuyoruz” diyerek karşı koydu.
Protestocu kadınlar, Pul Mahmuthan Meydanı’nda toplandı. Milli Savunma Bakanlığı’nın önündeki yoldan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na doğru yürüyüşe geçen kadınlar, Taliban’ın eli silahlı adamlarının şaşkın bakışları altında pankart açıp sloganlar attı.
Özgürlüğümüzü istiyoruz!
“Taliban Taliban, hükümet kadınsız olmaz, kadın olmazsa sizi tanımıyoruz”, “Kadınlara laf söyleyemezsiniz, hukuk okuduk, tıp okuduk, iktisat okuduk. Bizi evde tutamazsınız. Özgürlüğümüzü, haklarımızı, işimizi istiyoruz”, “Tek cinsiyetçi, kadınsız hükümet olmaz”, “Ölene kadar teslim olmayacağız”, “Kararlıyız, haklarımızı alacağız”, “Kadın hakları olmadan meşruiyetiniz olmaz Taliban” sloganları atan kadınlar, yaklaşık bir kilometre yürüdü.