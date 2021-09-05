Dünya 50 Afgan kadını konuşuyor! Taliban'a başkaldırıp sokağa çıktılar

Afganistan'ı fiilen ele geçiren Taliban, halkta büyük bir endişe ve korkuya neden oldu. Kadınlara yönelik yeni yasaklar getirildi. Bir grup kadın Taliban’a ve yasaklarına başkaldırdı. Herat’tan sonra Kabil’de toplanan 50 cesur Afgan kadın, pankartlar açıp sloganlar atarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürüdü.