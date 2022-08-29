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Dünya 22 yaşındaki bu Türk'ü konuşuyor! 7'den 70'e herkesi büyüledi

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Dünya 22 yaşındaki bu Türk'ü konuşuyor! 7'den 70'e herkesi büyüledi

Dünyanın konuştuğu 22 yaşındaki Mardinli Murat Akyol sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettiriyor. Rüyalarını fotoğraf yoluyla anlatmayı sevdiğini söyleyen 22 yaşındaki Akyol, hazırladığı fotoğraflar sosyal medyada yayılmaya devam ediyor.

Dünya 22 yaşındaki bu Türk'ü konuşuyor! 7'den 70'e herkesi büyüledi

Mardinli Murat Akyol, yeteneği ve sınırsız hayal gücü ile Türkiye sınırları aşarak pek çok kişiyi üzerine çekmeyi başardı.

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Dünya 22 yaşındaki bu Türk'ü konuşuyor! 7'den 70'e herkesi büyüledi

22 yaşındaki Akyol'un ünü, hazırladığı fotoğraflar sayesinde sınır dışına yayıldı.

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Dünya 22 yaşındaki bu Türk'ü konuşuyor! 7'den 70'e herkesi büyüledi

Rüya ve hayallerini fotoğraf yoluyla aktardığını belirten Akyol, resme gönülden bağlı olduğunu söylüyor.

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Dünya 22 yaşındaki bu Türk'ü konuşuyor! 7'den 70'e herkesi büyüledi

Akyol'un ortaya çıkardığı eserlerin her biri övgüyü hak ediyor.

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