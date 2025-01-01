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Dünya 2025'e böyle girdi

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Dünya 2025'e böyle girdi

Yeni Zelanda, 2025'e ilk merhaba diyen ülke olurken, Avustralya'da Sidney Limanı rengârenk kutlamalara sahne oldu. Dünyanın dört bir yanındaki şehirlerden yeni yıl coşkusunu yansıtan ışıl ışıl görüntüler dikkat çekti. İşte dünyada yeni yıl manzaraları

Dünya 2025'e böyle girdi

Pasifik’teki ada ülkesi Yeni Zelanda, TSİ 14.00'te 2025'e ‘merhaba’ dedi. Yeni yıl, Yeni Zelanda'nın Auckland ve Wellington kentlerinde havai fişek gösterileriyle karşılandı.

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Dünya 2025'e böyle girdi

SİDNEY'DE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Yeni Zelanda'dan iki saat sonra da Avustralya yeni yıl heyecanı yaşadı. 

Sidney Limanı renkli görüntülere sahne oldu.

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Dünya 2025'e böyle girdi

Sidney'deki yeni yıl kutlamaları sırasında saat 9'da havai fişekler patladı.

Avustralya'nın en popüler kentinde gökyüzünde ışıl ışıl bir görüntü oluştu.

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Dünya 2025'e böyle girdi

Avustralya'nın ardından ise Japonya ve Güney Kore aynı saat diliminde yeni yılı karşıladı.

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