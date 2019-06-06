Dünya 17 yaşındaki ötenazi uygulanan Noa Pothoven'ı konuşuyor!
Hollandalı 17 yaşındaki Noa Pothoven uğradığı tecavüzlerin ardından uzmanlar kontrolünde hayatına son verilmesi anlamına gelen ötenaziyi seçti.
Hollandalı Noa Pothoven, 17 yaşında ötenaziyi seçti. Instagram üzerinden yaptığı son paylaşımında ötanazi kararı aldığını duyurdu. Pothoven'in kız kardeşi pazar günü kardeşine ötanazi uygulandığını açıkladı. Instagram hesabından yaptığı son paylaşımıyla çektiği acıların artık dayanılmaz olduğunu açıkladı.
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"Kazanmak ya da kaybetmek" isimli otobiyografi kitabında Pothoven ilk cinsel tacize 11 yaşında maruz kaldığını 14 yaşındayken ise iki erkek tarafından tacavüze uğradığını yazmıştı.
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Pothoven, son paylaşımında çektiği acıların artık "dayanılmaz" olduğunu dile getirdi. Hollandalı genç, "Nefes alıyorum ama artık yaşamıyorum." dedi.
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Pothoven kitabında depresyon ve anoreksi ile mücadele ettiğini belirtmişti.
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