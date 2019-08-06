Dün Türkiye'ye gelmişti Jennifer Lopez'den Antalya fotoğrafı geldi!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, bu akşam Antalya'da vereceği konser için dün sabah saatlerinde Türkiye'ye gelmişti. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de 'It's My Party' turnesi kapsamında konser verecek olan Lopez, dün ekibiyle beraber iki özel uçakla geldi.