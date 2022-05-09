Dün gece ilginç bir düğün masası

Dün gece Swissotel’de ilginç bir düğüne davetliydik.

Dostluğunla ve sanatınla övündüğüm Ahmet Güneştekin’in kızı Ezgi Güneştekin ile genç işinsanı Ozan Demir evleniyordu.

Bir dost olarak davetliler arasındaydım ama, bir gazeteci ve sosyolog olarak da çok ilgimi çeken görüntüler vardı.

Ekrem İmamoğlu'na tepkiler nasıldı

Tabii gecenin merkezi nikahı kıyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’ydu…

Son Karadeniz gezisinden salondan nasıl bir tepki geleceğini merak ediyordum.

Büyük bir alkış aldı.

Ama düğünde asıl dikkatimi çeken ortadaki masaydı.

Çünkü o masanın çok ilginç bir dağılımı vardı.

Ekrem İmamoğlu ile aynı masadakiler

Ekrem İmamoğlu’nun yanında Fox TV sabah haberlerinin başarılı sunucusu İsmail Küçükkaya oturuyordu.

Gece boyunca ona gösterilen ilgiden anladım ki, çok popüler ve sevilen bir gazeteci.

Onun yanında bir başka ilginç isim vardı.

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek…

Şimdi Londra’da başarılı bir bankacı ve yatırımcı olarak devam ediyor. Tahminim önümüzdeki yıllarda Türk siyasetinde yine onun adını işiteceğiz.

İmamoğlu'nun yanına bir AKP kurucusu

Onun yanındaki kişi de ilginçti.

İhsan Aslan.

Kuruluş yıllarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en yakın dostlarından biri.

AKP kurucusu ve 2002-2011 arası AKP milletvekili.

Masadaki CHP'li ve DEVA Partili kimdi

Onun yanındaki kişi ise bir CHP’liydi…

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu…

Gelelim onun sağına. Orada da ilginç bir siyasi kişilik var.

Mehmet Emin Ekmen…

Deva Partisi Grup Başkanvekili.

Yani Ali Babacan’ın partisinden.

Yaşar Kemal'in eşi de o masada

Bu masada siyaset dışından da bir isim vardı.

Ayşe Semiha Baban…

Yani Yaşar Kemal’in eşi…

Herkesin Ayşe Ablası…

Bilim insanı…

Yan masada kimler vardı

Yana masalara geçince…

Orada Mücahit Aslan’ı görüyorum.

AKP milletvekili. Bir z amanlar Erdoğan’ın en yakını…

İşadamı Ahmet Çalık. Sabah gazetesinin eski sahibi.

Fettah Tamince…

Otelcilik alanında çok başarılı bir işinsanı.

Bilfen okullarının sahibi Fatih Öztürk…Namet’in sahibi Tarık Kayar.

Dossi Dossi Fashion’ın sahibi Hikmet Eraslan.

Düğündeki dört gazeteci

Sonra davetli gazetecilere bakıyorum.

Benim ve İsmail Küçükkaya dışında Karar gazetesinde iki yazar görüyorum.

Akif Beki Mustafa Karaalioğlu.

Akif ve ben İmamoğlu’nun tartışılan Karadeniz gezisinin gazileri…

Masada görmediğim tek parti hangisi

Yani muhalefetin “Altılı Masası” ve artı iktidar orada.

Bir tek HDP’den bir siyasetçi göremedim.

Ama eminim salonda gönlünde HDP olan insanlar da vardı…

Xero Abbas'ın sevdiğim şarkıları

Gece boyunca çok sevdiğim Kürt sanatçısı Xero Abbas’ın söylediği şarkıları dinledik.

Onun “Westiya Bu” adlı şarkısı benim için Orta Doğu’nun klasiklerinden biridir.

“Derda Duri Ye’si”, “Axin’i” ve daha niceleri…

Bir ara kendimi tutamadım, sahneye gidip elini sıktım ve hoş geldin dedim.

Dünyada tanıdığım en zarif ve nazik insanlardan biridir.

İnsana iyimserlik veren bir duruşu, gülüşü, konuşması vardır.

Herkes halaydayken ben niye yerimden kımıldamadım

Bütün gece halaylar çekildi. Vallahi kendimi zor tuttum.

Ama son Diyarbakır gezisinden başıma gelenlerden sonra, yerimden kımıldamadım.

Zaten Tansu da sıkı sıkı tembih etmişti, yerinden kımıldamayacaksın diye.

Ama bir kere daha anladım.

Dans etmek güzel bir şeydir.

İnsanlardı barıştırır…

Benim sevdiğim Türkiye bu işte.

Ağır iftiraları, hatta ağır dost hakaretlerini bile göze alıp yaptığım şeylerle amacım böyle bir Türkiye…

Bu yolda 35 yıldır hakaretlerle karşılaşıyorum.

Bazen soruyorlar nasıl dayanıyorsun diye…

Çünkü böyleyim.

Yumruklarımı sıkamıyorum…

Herkesin bir karakteri var. Kiminin eli yumruk, vurduğu yerden kan çıkarıyor…

Benim karakterim ise açık el…El sıkışmaya hazır…

Hatta yalvarmaya, dua etmeye de hazır…

Kin tutamıyorum.

Karakterli yumruklar karaktersiz açık eller

Bütün ülke bitip tükenmeyen bir intikam ateşi ile yanıyor.

Her gelen bir ötekinden hesap soruyor.

Bitmeyen bir kan davasından hepimiz muzdaribiz…

Herkes kendini dürüst, ötekileri namussuz görüyor.

İşte o nedenle, “Dürüst gazetecilerin”, “Medya mahallesinin namus erbabının”, “Cesur yüreklerin” yumruklarından, hakaretlerinden nakavt olmuş vaziyette kafamı yerden kaldırıp cılız bir sesle fısıldıyorum.

“Yahu arkadaş; Bırakın bir de “karaktersiz” diye nitelediğiniz el sıkışmaya hazır açık eller denesin…

Bakarsınız onlar barıştırır bizi…

Merak etmeyin, hepiniz kitleleri, zümreleri, herkesi, herşeyi temsil ediyorsunuz, güçlüsünüz, mahalleleriniz arkanızda, kimse köşelerinizi elinizden alma, alamaz...”

Köşelerinizin kralısınız…

Karakteriniz haline gelmiş cesur yumruklarınızla yine herkesi kan revan içinde bırakmaya devam edersiniz.