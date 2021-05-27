Duman'ın gitaristi Batuhan Mutlugil eşinden boşandı rekor tazminatı taksitle ödeyecek
Duman grubunun gitaristi Batuhan Mutlugil, Leyla Mutlugil ile boşandı. Ünlü gitarist rekor tazminatı ise 4 taksitle ödeyecek.
Batuhan Mutlugil ile Leyla Mutlugil, 2016 yılında Bodrum'da sade bir nikah töreniyle evlendi. Mutlu birlikteliklerinde krizler ortaya çıkmaya başlayınca ise boşanma kararı aldılar. İkilinin evliliği 5 yıl sürdü.
3 ay önce eşiyle birlikte yaşadıkları evden ayrılan ünlü müzisyen, 8 Nisan'da da şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak için mahkemeye başvurdu. Batuhan Mutlugil'in Fransız eski sevgilisi Diane Tydigad’den Batu Lucas adında bir oğlu, eşi Leyla Alfasa'nın ise ilk evliliğinden Francesco adında bir oğlu var.
Çift, önceki gün İstanbul 9. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmayla anlaşmalı olarak boşandı. Hürriyet'in haverine göre, taraflar arasında hazırlanan protokole göre Batuhan Mutlugil, Leyla Alfasa’ya 100 bin euro ödeyecek. Ödeme, dört taksitte gerçekleşecek.
Seçkin Piriler ile yakın arkadaşlığı bilinen Leyla Alfasa, Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural'ın nikah masasına oturdukları gün, Ural'ı sosyal medyadan topa tutmuştu.