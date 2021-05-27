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Duman'ın gitaristi Batuhan Mutlugil eşinden boşandı rekor tazminatı taksitle ödeyecek

Duman'ın gitaristi Batuhan Mutlugil eşinden boşandı rekor tazminatı taksitle ödeyecek

Duman grubunun gitaristi Batuhan Mutlugil, Leyla Mutlugil ile boşandı. Ünlü gitarist rekor tazminatı ise 4 taksitle ödeyecek.

Duman'ın gitaristi Batuhan Mutlugil eşinden boşandı rekor tazminatı taksitle ödeyecek

Batuhan Mutlugil ile Leyla Mutlugil, 2016 yılında Bodrum'da sade bir nikah töreniyle evlendi. Mutlu birlikteliklerinde krizler ortaya çıkmaya başlayınca ise boşanma kararı aldılar. İkilinin evliliği 5 yıl sürdü. 

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Duman'ın gitaristi Batuhan Mutlugil eşinden boşandı rekor tazminatı taksitle ödeyecek

 3 ay önce eşiyle birlikte yaşadıkları evden ayrılan ünlü müzisyen, 8 Nisan'da da şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak için mahkemeye başvurdu. Batuhan Mutlugil'in Fransız eski sevgilisi Diane Tydigad’den Batu Lucas adında bir oğlu, eşi Leyla Alfasa'nın ise ilk evliliğinden Francesco adında bir oğlu var.

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Duman'ın gitaristi Batuhan Mutlugil eşinden boşandı rekor tazminatı taksitle ödeyecek

Çift, önceki gün İstanbul 9. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmayla anlaşmalı olarak boşandı. Hürriyet'in haverine göre, taraflar arasında hazırlanan protokole göre Batuhan Mutlugil, Leyla Alfasa’ya 100 bin euro ödeyecek. Ödeme, dört taksitte gerçekleşecek.

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Duman'ın gitaristi Batuhan Mutlugil eşinden boşandı rekor tazminatı taksitle ödeyecek

Seçkin Piriler ile yakın arkadaşlığı bilinen Leyla Alfasa, Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural'ın nikah masasına oturdukları gün, Ural'ı sosyal medyadan topa tutmuştu.

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