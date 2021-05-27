Duman'ın gitaristi Batuhan Mutlugil eşinden boşandı rekor tazminatı taksitle ödeyecek

3 ay önce eşiyle birlikte yaşadıkları evden ayrılan ünlü müzisyen, 8 Nisan'da da şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak için mahkemeye başvurdu. Batuhan Mutlugil'in Fransız eski sevgilisi Diane Tydigad’den Batu Lucas adında bir oğlu, eşi Leyla Alfasa'nın ise ilk evliliğinden Francesco adında bir oğlu var.