Dükkânının duvarına astığı güzel sözler görenlerin beğenisini kazanıyor!
Eskişehir’de bir esnafın kendi işletmesinin duvarına astığı dostluk temalı güzel sözler yoldan geçenlerin dikkatini topladı.
Eskişehir’de esnaflık yapan ‘İmanım Halil’ lakaplı Halil Kınık, okuduğu kitaplardaki beğendiği sözleri bastırarak işletmesinin dış duvarına astırdı.
Dostluğu, birliği ve beraberliği temel alan sözler, çevreden geçen vatandaşların gözüne çarptı.
Hacı Bektaş-ı Veli, Neşet Ertaş ve Atatürk’ün sözlerinin de yer aldığı duvar yazıları bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile fotoğraflanırken, bölge esnafının da beğenisini kazandı.
Aralarında şiirlerin de bulunduğu sözlerin amacına vurgu yapan Kınık, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.