Dükkanı kurşunlandı denmişti! MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'dan açıklama
MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'nın Beylikdüzü'nde ve 3 gün önce açtığı hamburgerci, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı iddiaları otaya atıldı. İddia edilen bu saldırıdan önce ise iş yeri sahiplerinden haraç istendiği söylentileri vardı. MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'dan iddialara ilişkin ilk açıklama geldi.
Serhat Doğramacı, yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.
‘Olay markamızla ilgili değil’
Yalanlama açıklaması yapan Serhat Doğramacı, söz konusu saldırının kendi işletmesi veya ortaklarıyla bağlantısının bulunmadığını vurguladı.
Doğramacı, Beylikdüzü’ndeki şubenin otopark bölümünde, farklı markaların da etkilendiği bir durum yaşandığını ve bu nedenle herhangi bir hedef alınma ihtimalinin söz konusu olmadığını söyledi. Ayrıca kendisine yönelik bir tehdit, telefon ya da uyarı almadığını belirtti.