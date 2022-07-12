Düğünleri çok konuşulmuştu! Ebru Şahin-Cedi Osman çifti Çeşme'de balayı yapıyor...
ATV ekranlarında yer alan Destan dizisindeki Akkız rolüyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Ebru Şahin iki yıldır birlikte olduğu NBA'de oynayan basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile Makedonya Ohrid'de nikah masasına oturmuş sonrasında aşklarının başladığı Çeşme'de düğün yapmıştı. Gündemden düşmeyen ünlü çift balayı için Çeşme'yi tercih ederken, Fun Beach'te objektiflere takıldı, denizin tadını çıkardı. İşte tüm detaylarıyla balayından o kareler...
Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Destan'da Akkız karakterini canlandıran, oyunculuğu ile hafızalara kazınan Ebru Şahin birlikte olduğu sevgilisi NBA yıldızı basketbolcu Cedi Osman ile Makedonya'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift geçtiğimiz günlerde aşklarının başladığı Çeşme'de düğün yapmış, nikahlarını temsili olarak Acun Ilıcalı kıymıştı. Magazin gündeminden düşmeyen çift balayı için Çeşme'yi seçti. Fun Beach'te görüntülenen çift denizin tadını çıkarırken objektiflere böyle yansıdı. İşte detaylar...
Makedonya'da evlenmişti
Ebru Şahin ve Amerikan Basketbol Ligi NBA’de oynayan Cedi Osman, nikah geçen hafta Makedonya’da masasına oturmuştu.
Çeşme'de balayında
Geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da düğün yapan çift şimdilerde Çeşme'de balayında.
10 gün önce mutluluğa evet dediler
İki yıldır aşk yaşayan oyuncu Ebru Şahin ile Amerikan Basketbol Ligi NBA’de oynayan Cedi Osman 10 gün önce Makedonya’da nikah masasına oturmuştu.