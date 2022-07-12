Düğünleri çok konuşulmuştu! Ebru Şahin-Cedi Osman çifti Çeşme'de balayı yapıyor...

Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Destan'da Akkız karakterini canlandıran, oyunculuğu ile hafızalara kazınan Ebru Şahin birlikte olduğu sevgilisi NBA yıldızı basketbolcu Cedi Osman ile Makedonya'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift geçtiğimiz günlerde aşklarının başladığı Çeşme'de düğün yapmış, nikahlarını temsili olarak Acun Ilıcalı kıymıştı. Magazin gündeminden düşmeyen çift balayı için Çeşme'yi seçti. Fun Beach'te görüntülenen çift denizin tadını çıkarırken objektiflere böyle yansıdı. İşte detaylar...