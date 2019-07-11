Düğüne 1 gün kala nişanlısı döverek öldürmüştü talihsiz baba konuştu
BURSA’da düğününe bir gün kala nişanlısı tarafından darp edilerek öldürülen 25 yaşındaki Songül Yalçın’ın babası Nezir Yalçın, "Ben katil zanlısını ailemden biri olarak kabullendim. O kadar güvenimi kazanmıştı. Ama içime ateş basıp gitti. Benim kızım sana eşkıyalık mı yaptı" dedi.
Kan donduran olay iki gün önce yaşandı. 25 yaşındaki Songül Yalçın, hazırlattıkları gelinliği almak için düğünlerinden bir gün önce, 3 yıllık nişanlısı olan 32 yaşındaki Yunus Emre Akar'ın Hüdavendigâr Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili arasında tartışma çıktı.
Öldüresiye dövüp fatura ödemeye gitti: Münakaşanın büyümesi üzerine Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde radyoloji teknikeri olan Akar, nişanlısını evin banyosunda uzun süre darp etti. Genç adam, nişanlısının baygınlık geçirmesi üzerine evden ayrıldı. Fatura borçlarını ödeyen damat adayı, sakinleşsin diye bıraktığı nişanlısının yanına yaklaşık 20 dakika sonra döndü.
Nişanlısının hala baygın yattığını gören şüpheli, 112 Acil Servis'i arayıp Yalçın'ın banyoda kayarak düşüp yaralandığını söyledi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, bir çoğu başında olmak üzere vücudunun muhtelif yerlerinde darp izleri bulunan kadını Çekirge Devlet Hastanesine götürdü. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Songül Yalçın, iki gündür süren ölüm kalım mücadelesini kaybederek, tedavi gördüğü hastanede dün sabah hayatını kaybetti.
Onu kendi ailemden birisi olarak kabullendim: Kızını gelinlikle dünya evine hazırlarken cansız bedeniyle karşılaşan 5 çocuk babası Nazır Yalçın, bu cinayetin bir vahşet olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Damadımı damat olarak görmedim. Onu kendi ailemden birisi olarak kabullendim. O kadar güvenimi kazandı. Üç yıl boyunca sürekli gitti geldi, ekmeğimi yedi. Kendi çocuğumdan bir an olsun ayırt etmedim. Bana bunca yıl dost olarak göründüler, ama içime ateş basıp gittiler.