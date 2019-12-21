Düğünde skandal! 'Evlenemezsin seni seviyorum' diye damadın üstüne atladı
Meksika'da salona bir hışımla girip damada doğru koşan genç kadının çığlıklarını duyanlar şoke oldu. Düğünü mahveden kadının hedefinde gelin de vardı. Geline de saldırdı.
Meksika'da en güzel kıyafetlerini giyip gelen konuklar, dakikalar sonra ortaya çıkacak rezaletten habersiz düğüne katıldı.
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Düğünün ortasında salona giren bir genç kadın, damada doğru yöneldi. Bu sırada en az üç erkeğin kadını durdurmak için koşturduğu görüldü.
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Daha sonra geline doğru koşan kadın, bir yandan bağırmaya devam ederken bir yandan da geline vurmaya çalıştı.
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Video görüntüsünde, damadın yanındaki erkeklere genç kadını göstererek "Buradan alın" dediği duyuldu.
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